Lecce Inter ufficiali, la decisione di Inzaghi su Calhanoglu

di Simone Salines, pubblicato il: 25/02/2024

LECCE INTER UFFICIALI – Dai canali social ufficiali del club, si apprendono gli undici titolari scelti da Simone Inzaghi.

Sarà una trasferta tutt’altro che da prendere sotto gamba quella odierna per i nerazzurri. Al Via del Mare, i ragazzi allenati dal tecnico piacentino troveranno quelli allenati da Marco Baroni che non vogliono affatto sfigurare tra le mura amiche. Per questo motivo, anche in virtù delle fatiche in Champions League, l’Inter dovrà cercare di non sottovalutare l’avversario.

Lecce Inter ufficiali, gli undici scelti da Inzaghi

Per tentare di tornare a Milano coi tre punti, l’ex allenatore della Lazio ha optato per il solito 3-5-2 composto da:

Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez.