Lautaro-Inter, il Toro si inceppa ancora: la carezza arriva da un ‘eroe’ del Triplete

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/12/2022

Lautaro-Inter, l’attaccante argentino non riesce a trovare la via del gol. Uno dei protagonisti del Mondiale che si sta giocando in Qatar, sarebbe dovuto essere il centravanti nerazzurro, Lautaro Martinez. In questo momento, però, il Toro, sembra essere entrato in un periodo in cui non riesce a trovare la porta. Anche ieri, nella vittoria contro l’Australia, Lautaro ha sprecato una buona chance che avrebbe definitivamente chiuso la partita.

Ovviamente, Lautaro, avrà ancora l’opportunità di rifarsi, visto che giocherà i quarti di finale contro l’Olanda. Ma è necessario che scocchi la scintilla che possa accenderlo e che possa consentirgli di riconquistare il posto da titolare al centro dell’attacco albiceste, momentamente preso dal talento del Manchester City, Julian Alvarez. Intanto, un supporto per Lautaro, arriva da un eroe del Triplete.

Lautaro-Inter, l’argentino si ritrova in uno dei momenti di secca in zona gol: un supporto arriva da un ex nerazzurro

Come detto, Lautaro Martinez, ad oggi, è una delle delusioni dell’Argentina al Mondiale. L’attaccante nerazzurro è ancora a quota zero gol. Intanto, intervistato da Espn, un grande ex attaccante nerazzurro e della nazionale argentina come Diego Milito, ha voluto parlare del momento del Toro.

Per Milito, quello di Lautaro, è un momento no, ma che passerà in fretta. Il giocatore, infatti, si è sempre trovato nella posizione giusta per avere occasioni che, però, sono state sprecate. Per la sua esperienza, in questi casi, per un attaccante non entra in gioco tanto la frustrazione, quanto un po’ di ansia. Anche se il consiglio dato dal Principe è quello di rimanere con la testa tranquilla, perchè solo così si potrà ritrovare la via della rete.