Lautaro-Inter, è fatta per il rinnovo: ecco quando ci sarà l’annuncio ufficiale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/01/2024

Lautaro-Inter, ecco quando ci sarà l’annuncio del rinnovo. In casa nerazzurra c’è molta euforia per quanto riguarda la vittoria della terza Supercoppa Italiana consecutiva. Questa volta, dopo Juventus e Milan, la vittoria è stata ottenuta ai danni del Napoli che aveva resistito fino a quasi il finale di partita.

Intanto, se è vero che la squadra da domani lavorerà per preparare al meglio la partita contro la Fiorentina, è altrettanto vero che in viale della Liberazione, la dirigenza, sta lavorando per il futuro della squadra cercando di trovare la quadra per altri rinnovi di contratto.

Quello più scottante, è sicuramente quello di Lautaro. Il capitano nerazzurro, ieri sera, è stato protagonista con il gol vittoria, ma in generale quest’anno sta disputando una grande stagione. Secondo la redazione di Sky Sport, per il suo prolungamento, sarebbe cosa fatta, tanto che la società nerazzurra avrebbe già deciso quando fare l’annuncio ufficiale.

Infatti, ad avviso dell’emittente, l’annuncio dovrebbe esserci o subito prima o subito dopo la partita di campionato contro la Juventus. Dunque, il 4 febbraio, è una data da cerchiare in rosso non soltanto per quanto riguarda il big match di San Siro, ma anche per quanto riguarda un rinnovo che renderebbe Lautaro il più pagato della rosa nerazzurra.