Juventus-Inter: dopo Weah, Allegri recupera un altro giocatore per il derby d’Italia

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/11/2023

Juventus-Inter, Allegri recupera un altro giocatore. Il prossimo fine settimana sarà quello del derby d’Italia. La partita tra la squadra bianconera di Massimiliano Allegri e quella nerazzurra di Simone Inzaghi sarà la sfida di cartello, dal momento che entrambe le compagini sono appaiate in classifica al primo e al secondo posto a soli due punti di distanza.

Di fatto, però, la sfida vedrà sicuramente mancare alcuni dei grandi protagonisti come Danilo per la Juventus e Pavard e Bastoni per l’Inter. Ma occhio anche ai giocatori in dubbio. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Tuttosport, Allegri può sorridere. Dopo aver recuperato Weah e dopo il rientro anticipato di McKennie – che ce la farà ad esserci contro i nerazzurri -, il tecnico bianconero recupera un altro elemento importantissimo.

Infatti, il centrocampista classe 2003, Miretti, sarà della partita. Il giovane, alle prese con una lombalgia durante il ritiro con la nazionale Under 21, è rientrato a Torino e si è messo a lavorare per recuperare al meglio. Dunque, il giocatore ci sarà, mentre bisognerà capire ancora cosa ne sarà di Locatelli. Il centrocampista, infatti, è ancora alle prese con la frattura della costola ed è una corsa contro il tempo per averlo arruolabile per la partita di domenica sera all’Allianz Stadium.