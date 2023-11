Juventus-Inter, Allegri recupera quasi un altro big: le condizioni del giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/11/2023

Juventus-Inter, Allegri punta ad un altro recupero. In casa nerazzurra ci si prepara alla complicatissima partita di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Una sfida difficile, vista la classifica dei bianconeri, distanti solo due punti dalla squadra nerazzurra. Ma anche perchè, nella passata stagione, in campionato, la Juventus è sempre riuscita a battere Lautaro e compagni.

Dunque, probabilmente, per i nerazzurri, quella di dopodomani, rappresenta il peggior avversario possibile da affrontare in questo momento. Non solo, ma Inzaghi dovrà fare a meno di due terzi della difesa titolare, dal momento che mancheranno sia Benjamin Pavard che Alessandro Bastoni.

Anche Allegri deve fare i conti con delle assenza come quelle di Danilo e di Weah, ma punta a recuperare un big del centrocampo. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il tecnico bianconero vuole provare a portare con sè Manuel Locatelli. Il centrocampista ha avuto una piccola frattura della costola in Nazionale, ma oggi ha lavorato parzialmente in gruppo.

Nulla di deciso e le sue condizioni verranno monitorate in queste ore, ma Allegri spinge per avere il suo regista in campo nella partita contro l’Inter per poter puntare su un elemento fondamentale del proprio centrocampo. Vedremo se le condizioni saranno idonee a vedere l’ex Sassuolo in campo o, quantomeno, in panchina.