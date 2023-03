Italia, i convocati del ct Roberto Mancini: anche 4 interisti con un gradito ritorno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/03/2023

Italia, Roberto Mancini ha stilato la lista dei convocati per le partite di qualificazione dei prossimi europei. Dopo aver vinto la scorsa edizione degli Europei, e dopo la delusione per una nuova mancata qualificazione ai Mondiali, la Nazionale riparte con un nuovo ciclo per provare a reinserirsi in un nuovo cammino che possa essere competitivo con le altre grandi nazionali.

Il primo step, a tal proposito, sono le convocazioni ai prossimi Europei, e la Nazionale è stata sorteggiata nel girone con Inghilterra – vice-campione d’Europa -, Malta e Ucraina. Proprio contro le prime due, ci saranno due imminenti incontri rispettivamente il 23 ed il 26 marzo. Di seguito, c’è la lista completa dei convocati con ben quattro interisti presenti, tra cui un grande ritorno. Ecco la lista:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).