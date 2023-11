Ital-Inter, tre nerazzurri protagonisti con la Nazionale di Spalletti contro la Macedonia

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/11/2023

Ital-Inter, due nerazzurri protagonisti con la maglia della Nazionale. L’Italia di Luciano Spalletti riesce a battere la Macedonia per 4-2 con due giocatori nerazzurri grandi protagonisti del match. In gol sono andati Federico Chiesa con una doppietta, Giacomo Raspadori , Stefan El Sharaawy e, infine, Matteo Darmian, che ha aperto le marcature.

Oltre al difensore, anche Nicolò Barella e Federico Dimarco sono stati un grande protagonista. Il centrocampista nerazzurro, infatti, è stato autore di ben due assist. Il primo per Chiesa per quanto riguarda il gol del 2-0. Il secondo, per il gol del definitivo 4-2 siglato da Raspadori. Mentre l’esterno ha offerto l’assistenza per l’ultimo gol di El Sharaawy.

In campo sono scesi anche altri due nerazzurri, Francesco Acerbi e Davide Frattesi. Il centrale ha risposto come sempre presente e anche lui è stato autore di una buona partita. Infine, Frattesi, è entrato sul finale di gara al posto del centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura.

Insomma, se da un lato Simone Inzaghi è preoccupato per gli infortuni di alcuni dei suoi giocatori, dall’altro si gode le buone prestazioni di altri elementi. Subito dopo la sosta, ci sarà il match fondamentale contro la Juventus, che avrà dalla sua un Federico Chiesa in gran forma e pronto a dire la sua.