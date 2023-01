Inzaghi, tira un sospiro di sollievo. Un centrocampista è pronto al rientro

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/01/2023

Inzaghi può tirare un respiro di sollievo. Hakan Calhanoglu è completamente guarito dal risentimento muscolare avvertito contro il Monza ed è pronto per il Verona.

La richiesta di sostituzione durante la sfortunata partita di Monza, insieme a quella di Barella, aveva portato molte preoccupazioni nell’ambiente. Per fortuna entrambi non hanno patito infortuni seri, ma sembrava che non sarebbero stati recuperati per il match contro l’Hellas Verona. Calhanolgu però ha soffiato via subito le nuvole di pessimismo ed è pronto addirittura per una maglia da titolare.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che vede il turco pronto a tornare al centro del centrocampo, ruolo che ormai occupa in pianta stabile per via del doppio infortunio di Marcelo Brozovic. Contro il Parma in Coppa Italia si è sentita molto l’assenza dell’ex milanista.

Inzaghi, contro l’Hellas Verona rientra Calhanoglu dal primo minuto. Per la Suepercoppa Italiana ci sarà.

Per la rosea quella del turco è una versione 2.0, una delle poche note liete della prima parte della stagione interista. Si torna con la mente allo scorso anno, quando a causa di un infortunio di Brozovic, l’Inter perse punti vitali per lo scudetto. L’adattamento di Calhanoglu come regista della squadra si sta rivelando fondamentale per gli equilibri dei nerazzurri e il suo recupero è importantissimo specialmente in vista della finale della Supercoppa Italiana contro il Milan di settimana prossima. Partita che per lui vale sempre doppio, dopo la scelta di passare il Naviglio, ma che sarà davvero importante per tutto l’ambiente.

Bissare la vittoria dello scorso anno, potrebbe dare quella spinta in più per affrontare al meglio la seconda fase della stagione. Calha ci sarà.