Inzaghi-Inter, le parole del tecnico sulla partita. E sui cambi di formazione…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/09/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico parla dopo la partita. Un pareggio che va di lusso alla squadra nerazzurra, dopo una prestazione incolore. Dopo la partita, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video della partita e della gestione della rosa.

Sulla partita: “Avevo previsto perchè abbiamo affrontato un avversario di valore. Siamo stati bravi a rimanere in partita e per un’ora abbiamo fatto bene. Alla fine abbiamo voluto vincerla, ma ci prendiamo questo punto”.

Sui cambi di formazione: “Dopo è sempre facile parlare. Ho avuto tanti giocatori che erano stanchi per le nazionali. Il primo tempo ha sofferto tutta l’Inter, non solo tre o quattro giocatori. Anche il nostro portiere ci ha dato una grossa mano. Lautaro fa comodo, ma anche altri hanno fatto bene. Devo gestire la rosa perchè ho tanti giocatori che hanno avuto dei problemi. Ho bisogno di tutti, avrei voluto fare anche qualche cambio in più, ma qualcuno non stava bene. Farò sempre così, specie dopo un derby che ha portato via tante energie. Bravi i ragazzi che sono rimasti in partita fino all’ultimo”.