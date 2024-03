Inzaghi-Inter, il retroscena sull’estate: spogliatoio depurato e inserimento di figure fondamentali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/03/2024

Inzaghi-Inter, il retroscena su questa estate. La scorsa stagione, quantomeno per quanto riguarda il campionato, non è stata sicuramente positiva per la squadra nerazzurra. Mentre lo è stata per quanto riguarda la campagna europea in Champions League con la finale persa per un soffio contro il Manchester City. Il cammino mostruoso fatto ha dato maggiore consapevolezza a Lautaro e compagni e i risultati si stanno vedendo chiaramente in questa stagione.

Ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è un retroscena che riguarda il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e quanto accaduto questa estate. Infatti, stando a quanto riportato dalla rosea, nello spogliatoio nerazzurro c’erano delle figure che avevano fatto il loro tempo a Milano e che, non essendo più titolari inamovibili, hanno mal digerito la decisione e sono stati mandati via per evitare frazioni nello spogliatoio.

Dunque, l’unità del gruppo ha fatto sicuramente parecchio, ma anche l’inserimento di pedine che si sono dimostrate essere decisive, come, ad esempio, gli innesti di Thuram e Pavard. I due giocatori si sono inseriti alla grande nel contesto squadra e anche in campo hanno fatto la differenza fin da subito. Insomma, una situazione che ha sicuramente portato vantaggio ai nerazzurri che, però, adesso, dovranno tirare dritto per il rush finale in campionato e fare il meglio possibile in Champions League.