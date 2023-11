Inter, Zilliacus scopre le prime carte: “ho già presentato l’offerta a Zhang”

di Redazione, pubblicato il: 17/11/2023

(Inter Zilliacus) Thomas Zilliacus è tornato a parlare dell’acquisto dell’Inter. Lo ha fatto in una diretta You Tube sul canale La TV nerazzurra ed ha annunciato una novità importantissima.

“Ho effettivamente presentato un’offerta a Zhang, di cui non voglio però parlare nel dettaglio perché, ripeto, i dettagli devono rimanere dietro le quinte. …. La mia idea è portare la tecnologia nell’Inter così da consentire ai milioni di tifosi, tramite questa tecnologia, di diventare loro stessi una fonte di guadagno del club. In qualunque parte del mondo il tifoso deve poter essere partecipe alla squadra, attraverso un sistema che possa in qualche modo permettere al tifoso di partecipare attivamente alle finanze del club, diventando un mini-socio. Però non entro nei dettagli tecnici. Sono discorsi che rimangono tra me e l’attuale proprietà. Poi cosa farà Suning si vedrà: io ho fatto l’offerta, poi saranno loro a decidere”.