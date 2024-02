Inter, Zielinski si avvicina? Il padre del giocatore rilascia dichiarazioni molto interessanti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/02/2024

Inter, Zielinski si avvicina. Uno dei giocatori accostati con maggiore forza alla squadra nerazzurra per la prossima stagione è sicuramente il centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski. Il numero 20 dei partenopei ha una situazione contrattuale molto particolare e che vede il suo rapporto con la squadra azzurra scadere a giugno, cosa che farà di lui un parametro zero appetibile.

L’Inter, come detto, ci sta pensando e la conferma è arrivata anche ieri sera su Dazn dall’amministratore delegato interista, Beppe Marotta. Ma il trasferimento è davvero così vicino? Una risposta molto interessante è stata data dal padre del giocatore, come riportato da tanti media polacchi, a margine della premiazione dello stesso Zielinski come miglior giocatore polacco dello scorso anno.

Ecco le parole del padre di Zielinski: “Non voglio andare oltre ma penso che Piotr abbia già preso la sua decisione. È molto probabile che continui a giocare in Italia ma lascerà il Napoli”.

Insomma, dopo quello di Taremi, i nerazzurri puntano ad un nuovo e prestigioso arrivo a parametro zero. Un giocatore che potrebbe dare molte soluzioni in campo, oltre che una grandissima qualità, come dimostrato nelle stagioni precedenti. Vedremo se il tutto verrà formalizzato e se il matrimonio tra Zielinski e l’Inter si farà a fine stagione.