Inter, Zhang vuole un ciclo vincente: tre mosse per centrare l’obiettivo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/03/2024

Inter, Zhang vuole aprire un ciclo vincente. In casa nerazzurra la concentrazione è massima in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, vuole continuare la striscia positiva per avanzare ancora nel sogno della seconda stella. Ma il Genoa è una formazione molto complicata da affrontare, soprattutto visto che è una delle poche squadre che, all’andata, è stata capace di portare via punti alla squadra nerazzurra.

Intanto, in viale della Liberazione, si cerca di programmare il futuro e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Steven Zhang avrebbe intenzione di aprire un ciclo di vittorie. Il delfino di Suning, per farlo, avrebbe in mente tre mosse. La prima, quella di rinnovare Simone Inzaghi fino al 2027. La scadenza del rapporto non sarebbe casuale, visto che anche il rapporto con la dirigenza scade in quel termine.

Secondariamente, il presidente nerazzurro, avrebbe intenzione di continuare la strada intrapresa con l’attuale dirigenza, in cui ognuno fa, e bene, il compito per il ruolo che gli è assegnato. Quindi, poteri elevati ai dirigenti nerazzurri. Infine, ultimo punto, è quello di blindare i big della rosa, con i rinnovi di Lautaro e Barella ancora in ballo, ma su cui, da entrambe le parti, c’è fiducia per una felice conclusione delle contrattazioni.