Inter, Youth League amara per la la Primavera di Chivu

di Redazione, pubblicato il: 08/02/2024

(Inter) Numerose sorprese nell’appuntamento infrasettimanale con i playoff di Youth League. Barcellona sconfitto ai rigori dal Mainz dopo il punteggio senza reti nei tempi regolamentari. Eliminati anche Borussia Dortmund e Atletico Madrid rispettivamente da Zilina e Az Alkmaar. Passano il turno il Bayern vittorioso a Basilea e il Siviglia ai rigori con il Nantes che si fa recuperare 3 gol di vantaggio.

Delusione anche per la Primavera nerazzurra. I ragazzi di Chivu non vanno oltre il pareggio senza reti con l’Olympiacos che passa ai rigori grazie all’errore dagli undici metri di Cocchi, il migliore in campo tra i suoi.