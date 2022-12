Inter, ‘vigilia’ speciale aspettando il Napoli: Spalletti e i pericoli

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 24/12/2022

Inter pronta alla ripresa del campionato. Durante questa lunga pausa dovuta ai Mondiali in Qatar i nerazzurri hanno preparato al meglio la ripresa della stagione. Al ritorno dalla sosta ad attendere la squadra di Simone Inzaghi ci sarà il Napoli di Luciano Spalletti, ex tecnico nerazzurro. La sfida contro gli azzurri sarà fondamentale per riaprire la corsa Scudetto visto il distacco della squadra di De Laurentiis.

Marotta e Ausilio, in attesa della riapertura del calciomercato, potrebbero star provando a chiudere qualche operazione per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Ma proprio il tecnico dovrà fare un lavoro straordinario per bloccare la volata del Napoli. La sensazione è che l’ex Lazio farà con chi ha chiuso la prima parte di stagione, con l’aggiunta di un certo Lukaku, di ritorno dal lungo infortunio, ma già rodato dai prestigiosi test ai Mondiali.

Inter, vigilia di un big match straordinario: l’analisi sul Napoli

Alla vigilia di Natale, in una stagione certamente anomala dal punto di vista del calendario, l’Inter è concentrata su un’altra vigilia particolare. O meglio, è focalizzata sui giorni di vigilia che precedono il big match di San Siro contro il Napoli. Il 4 gennaio andrà in scena, come detto, Inter-Napoli. Gli azzurri stanno facendo qualcosa di incredibile. Ben 41 punti in stagione con l’Inter che insegue a -11 dalla vetta. Il Napoli è l’unica squadra ancora imbattuta in campionato viste le 13 vittorie e 2 pareggi in 15 gare ufficiali. Spalletti ha saputo dare e creare certezze ad una squadra che aveva perso diversi leader tecnici e carismatici.

A partire da Koulibaly, fin qui egregiamente rimpiazzato dal coreano Kim. Così come i vari Mertens, Fabian Ruiz e Insigne. I loro “sostituti” stanno facendo una grande stagione. Basti pensare al georgiano Kvaratskhelia. Intuizione magnifica del Napoli con Kvicha che si è dimostrato tra i migliori giocatori d’Italia. Il georgiano ha messo a segno, a metà stagione, ben 8 gol e 10 assist. Numeri incredibili che affiancati a quelli di Osimhen catapultano il Napoli in cima alla classifica della Serie A. Non vanno dimenticati però i nuovi acquisti Simeone e Raspadori che fin qui hanno sempre lasciato il segno quando chiamati in causa. E soprattutto il centrocampo con Anguissa-Zielinski e il nuovo arrivo Ndombelè fin qui dominanti. Adesso però toccherà all’Inter provare a fermarli. Il 4 gennaio sarà uno spettacolo straordinario a San Siro.