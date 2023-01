Inter-Verona 1-0, adesso Supercoppa: rivivi con noi la live testuale!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/01/2023

94′ – Finisce qui la partita!

90′ – Quattro minuti di recupero

89′ – Giallo per Sulemana

88′ – Esce Lautaro ed entra Carboni

87′ – Darmian calcia a lato con il mancino

80′ – Occasione Inter! Asllani finta di sinistro, salta l’avversario e calcia di destro con pallone vicinissimo all’incrocio

79′ – Esce Doig ed entra Piccoli

75′ – Fuori Mkhitaryan e Dimarco e dentro Barella e Gosens

69′ – Occasione Verona! Ripartenza gialloblu con Sulemana servito in profondità, ma il suo tiro è parato in angolo da Onana

68′ – Escono Calhanoglu e Dzeko ed entrano Correa e Asllani

64′ – Entrano Veloso, Magnani e Lasagna ed escono Ilic, Dawidowicz e Tameze

56′ – Entra Sulemana ed esce Kallon

50′ – Occasione Inter! Bella azione Lautaro-Dimarco. Quest’ultimo mette in mezzo per Dzeko, anticipato al momento del tiro

45′ – Ricomincia la gara

Inter che parte forte e trova subito il vantaggio con il gol di Lautaro Martinez. Subito dopo un’occasione sempre per l’attaccante argentino. Dopodichè i nerazzurri lasciano il pallino del gioco al Verona, provando a ripartire con il lancio verso le punte, ma non rischiano praticamente nulla. Adesso, però, la gara va chiusa.

47′ – Finisce qui il primo tempo

45′ – Due minuti di recupero

41′ – Occasione Inter! Mkhitaryan spacca la difesa del Verona arriva in area, ma il suo tiro è deviato

40′ – Dimarco sprinta sulla sinistra serve sulla trequarti Dzeko il cui sinistro va altissimo

30 – Buona azione sull’asse Dimarco-Bastoni. Palla che arriva a Lautaro, ma manda altissimo con il destro

14′ – Occasione Inter! Ottima uscita nerazzurra, palla sulla corsa a Gagliardini che la mette in mezzo per Lautaro il cui colpo di testa è parato

3′ – Lautaroooo! Azione insistita dei nerazzurri con Mkhitaryan che va centralmente, palla che arriva a Lautaro che insacca

1′ – Rotola il pallone a San Siro

Inter-Verona, ancora pochi istanti all’inizio del match. Dopo il deludente pareggio di campionato contro il Monza e dopo essere riusciti a passare il turno di Coppa Italia a fatica contro il Parma, la squadra di Simone Inzaghi è in cerca di riscatto. La sfidante, questa sera a San Siro, è un Verona in salute dopo la vittoria ottenuta contro la Cremonese. I nerazzurri hanno a disposizione solo i tre punti per riagganciare la Juventus e per preparare al meglio il derby di Supercoppa contro il Milan.

Di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro.



All. Simone Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): 1 Montipò; 27 Dawidowicz, 6 Hien, 17 Ceccherini; 29 Depaoli, 61 Tameze, 14 Ilic, 3 Doig; 30 Kallon, 8 Lazovic; 19 Djuric.



All. Marco Zaffaroni.