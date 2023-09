Inter, una domanda pesa come un macigno spiega la brutta prova?

di Redazione, pubblicato il: 22/09/2023

(Inter) Ai microfoni di TMW Radio Massimo Brambati ha analizzato il match dei nerazzurri San Sebastian.

“Contro una squadra in discesa in classifica in Spagna ha sofferto troppo. Chi ha giocato al posto dei titolari ha deluso, anche lo stesso De Vrij, Asllani, Arnautovic, ma anche Bastoni.L’Inter è tornata un po’ sulla terra. Voglio capire se è un passaggio a vuoto. Ma non è che forse Inzaghi sa che quest’anno deve vincere lo Scudetto e forse pensa meno alla Champions?”.