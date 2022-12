Inter, un Gosens finalmente ritrovato in campo: il tedesco si confessa ai canali ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/12/2022

Inter, un Gosens ritrovato si confessa. L’amichevole di ieri vinta per 4-0 contro un avversario di livello come il Salisburgo, ha dato delle ottime indicazioni su singoli a Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, infatti, alla ripresa del campionato, potrà contare su un Robin Gosens in stato di grazia che a suon di prestazioni, in questo secondo pre-campionato, sta dimostrando di aver acquisito la condizione ottimale.

Un fattore, questo, che allontana lo stesso Gosens dalle sirene di mercato che lo avrebbero voluto in uscita. Continuando così, l’ex Atalanta, potrà dire la sua in maniera più continua rispetto a quanto fatto fino a questo momento. Poi toccherà ad Inzaghi fare le scelte più opportune. Intanto, lo stesso Gosens, ha parlato sui canali ufficiali del club nerazzurro in merito a tanti temi.

Inter, un Gosens rinato convince tutti in campo: l’esterno tedesco pronto a dire la sua si confessa sui canali ufficiali del club

Gosens, dunque, ieri sera, è stato uno dei migliori in campo ed uno a dare le risposte più confortanti. Intervistato ai microfoni dei canali ufficiali dell’Inter per il format Q&A, il tedesco ha parlato di tantissimi argomenti. In primis, i compagni con i quali ha legato di più ed in questo caso, per fattori linguistici, Calhanoglu è quello con cui si è subito trovato, anche se pure con Dumfries e de Vrij il rapporto è ottimo.

Per quanto riguarda l’idolo in campo, Gosens ha ammesso di aver sempre ammirato Alaba per come riesce a giocare ad alto livello in tutte le posizioni del campo, anche se tra coloro che ammira c’è anche il suo compagno di squadra in nazionale, Joshua Kimmich. Un cenno anche ai singoli compagni di squadra, in cui Dumfries viene descritto come il più divertente, mentre Barella e Dimarco come i più rumorosi. Infine, il momento migliore da quando veste la maglia nerazzurra, è stato il gol firmato nel derby di Coppa Italia.

In quell’occasione, Gosens, era entrato da cinque minuti e riuscì a chiudere una bella palla data ad Brozovic per firmare il defintivo 3-0. Insomma, Gosens sembra essere entrato con un’altra mentalità in questa seconda parte di stagione. I tifosi nerazzurri si augurano che possa regalare tantissime soddisfazioni.