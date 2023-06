Inter, un eroe del Triplete non ha dubbi. Ecco l’elemento fondamentale 

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/06/2023

Inter, la vigilia della finalissima di Champions League sta scivolando via veloce e aumenta la tensione. Domani alle 21 ci sarà il calcio di inizio tra Inter e Manchester City in una Istanbul che è diventata la capitale del calcio mondiale in queste ore.

Tra tutti coloro che si sono recati in Turchia per questo evento c’è uno degli eroi del triplate nerazzurro di 13 anni fa, Maicon. il leggendario terzino destro, in occasione di alcune attività di promozione con altri giocatori, ha rilasciato a SkySport delle dichiarazioni parlando del match di domani.

Inter, per Maicon la partita di domani non va sprecata. Sopra ogni cosa varrà la mentalità.

“Domani ci sarà grande pressione. Consigli ai giocatori dell’Inter? È magico arrivare qui, la storia l’hanno già fatta arrivando qui, non si può lasciare quest’opportunità. Serve tutto per fare una grandissima gara, speriamo vinca l’inter.”

Gli è stato chiesto secondo lui cosa conti di più tra tattica, tecnica e testa. “La mentalità conta di più, la tecnica ce l’hanno tutti, gli allenatori dicono cosa fare, conta la testa. Sono preparati, da tutta la stagione aspettano questa partita.”

Poi si concede una battuta sul suo presente. “Ora sono nel mondo tecnologico facedno cose per lo sport.” Poi sorridendo “Non faccio altro che ho già perso i capelli”.

Per l’ex giocatore brasiliano sarà dunque tutta una questione di testa. Non ci sarà spazio per alcuna distrazione se davvero si vorrà di nuovo portare la Coppa a Milano.