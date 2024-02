Inter, un big salta il Lecce a sorpresa: ecco i motivi dell’assenza del giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/02/2024

Inter, un big della squadra salterà il Lecce. La squadra di Simone Inzaghi si prepara per l’appuntamento di campionato contro il Lecce di Roberto D’Aversa. La squadra pugliese, in questo momento, è alla ricerca di punti per una salvezza che sembrava poter essere a portata di mano, ma che si è complicata un po’. Per questo servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco, soprattutto visto che l’euforia Champions e il probabile turn-over potrebbero giocare un brutto scherzo.

Intanto, da Appiano Gentile, non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Oltre a Sensi, che è stato operato per la rimozione di una placca al ginocchio, all’infortunato di lunga data Cuadrado e ad Acerbi, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbe mancare anche il portiere svizzero Yann Sommer.

Il giocatore, infatti, nella giornata di oggi ha avuto un attacco febbrile e, dunque, non dovrebbe esserci per non correre rischi. Ogni decisione definitiva verrà presa domani mattina, ma l’impressione è che a Lecce sarà Emil Audero a difendere la porta nerazzurra. Si attendono novità, ma chiunque scenderà in campo, all’Inter servono solo i tre punti per continuare a consolidare il primato nella lotta per lo scudetto.