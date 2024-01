Inter, ufficiale l’arrivo di Buchanan: le prime parole del giocatore che ha un obiettivo. E sui tifosi…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/01/2024

Inter, ufficiale l’arrivo di Buchanan in nerazzurro. La notizia era nell’aria da qualche ora, ma adesso c’è anche il comunicato ufficiale dell’Inter. Tajon Buchanan è un nuovo giocatore nerazzurro. L’esterno passa all’Inter per una cifra di circa 7 milioni di euro più bonus. Un acquisto sicuramente importante, anche se non mancherà un periodo di adattamento ambientale e tattico, specie nei primi mesi. E di questo ha parlato il giocatore ai microfoni dei canali nerazzurri.

Ecco le parole di Buchanan: “A questo punto della mia carriera ho pensato che l’Inter fosse la scelta giusta. Guardo l’Inter da tempo, è una squadra e un posto in cui mi sono visto giocare: sono eccitato per il futuro. Un po’ alla volta gestirò tutte le situazioni, voglio adattarmi il prima possibile, imparare dall’allenatore e dai ragazzi che sono già qui: sono molto entusiasta e voglio imparare e aiutare la squadra.

Poi, Buchanan, ha continuato: “Sono qui per imparare e adattarmi velocemente: sono molto versatile, posso portare molto alla squadra, posso giocare in tante posizioni. Sono pronto a lavorare e vedremo cosa posso dare. Sono un giocatore offensivo, voglio andare uno contro uno contro il difensore. Ho giocato anche terzino, quindi sono anche forte difensivamente: ma sono offensivo e voglio fare la differenza nella trequarti avversaria. Proverò ad imparare il più possibile velocemente: essere il primo canadese in Italia è un bel traguardo, sono orgoglioso. Non so cosa aspettarmi per la prima a San Siro, non ho mai vissuto nulla del genere in vita mia: vedendo in tv il tifo è pazzesco, fanno sempre soldout. Non vedo l’ora di giocare e far vedere cosa so fare”.