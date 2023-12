Inter, ufficiale il rinnovo di Dimarco: il comunicato del club. E che dichiarazione d’amore del giocatore!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/12/2023

Inter, ufficiale il rinnovo di Dimarco. In casa nerazzurra è tempo di concretizzare quello di cui si parlava da tempo. Infatti, pochi istanti fa, è stato ufficializzato il rinnovo di contratto dell’esterno nerazzurro, Federico Dimarco. Il canterano, dopo aver fatto la gavetta, è ritornato a vestire la maglia della squadra che ha sempre tifato ed è diventato uno degli elementi fondamentali della rosa.

Ecco il comunicato della società nerazzurra: “MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2027”.

Non solo il comunicato della società, ma anche le parole del giocatore che ha mostrato tutto il suo entusiasmo e ha fatto una dichiarazione d’amore nei confronti del club e di tutti i tifosi nerazzurri.

Ecco le parole di Dimarco: “Io l’Inter l’ho sognata da bambino, l’ho sfiorata, vissuta, l’ho dovuta lasciare e poi l’ho ritrovata quando ormai non ci credeva più nessuno. È lavoro ma è passione, tifo, fatica, soddisfazione, sofferenza, gioia e amore puro. È la mia vita. Grazie alla società, al mister, allo staff, ai miei compagni e a tutti quelli che lavorano ad Appiano e in sede. Grazie alla mia famiglia e a chi lavora con me. Ma soprattutto grazie a voi e al vostro affetto. Dicono sempre che viaggiare sia una delle cose più belle da fare. Vero, ma aggiungo che niente è come tornare a casa e.. restarci! Ciao grandi”.