Inter, ufficiale il calendario di Supercoppa: le date e le partite al completo

29/12/2023

Inter, ufficiale il calendario della Supercoppa Italiana. Mentre la squadra nerazzurra si prepara al match di questa sera contro il Genoa – sfida difficilissima e delicata dato che il Grifone dell’ex Milan, Gilardino, è una delle piacevolissime sorprese di questo campionato -, la Lega di Serie A ha reso ufficiale il calendario della Supercoppa Italiana che quest’anno prevederà un nuovo format.

Infatti, in Arabia Saudita, verranno giocate due semifinali e, poi, la finale tra le due squadre vincitrici del match precedente. Non saranno previsti eventuali tempi supplementari e ogni match sarà mandato in onda da Canale 5. Di seguito, ecco lo schema del calendario completo con tutte le sfide in programma dal 18 gennaio fino al 22 gennaio:

Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia