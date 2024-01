Inter top in Europa, adesso gli elogi si sprecano

di Redazione, pubblicato il: 20/01/2024

L’Inter ripete e migliora ancor di più la prova strepitosa di Monza. La Lazio è surclassata e lunedì aspetta il Napoli per centrare la terza Supercoppa consecutiva. I ragazzi di Inzaghi confermano di aver ritrovato condizione fisica e lucidità impressionanti dopo alcune gare (Bologna in coppa Italia, Genoa e Verona in campionato) nelle quali avevano dato la sensazione di faticare molto ad imporre il proprio gioco.

Cambiano rapidamente anche i commenti degli addetti ai lavori che fino a pochi giorni fa proponevano dubbi sulla reale tenuta invernale dell’Inter a confronto della Juventus avviata sulla strada della continuità nelle vittorie e di una estrema concretezza.

Federico Zancan ai microfoni di Skay Sport parla addirittura di Inter leader in Europa.

“L’Inter impressiona per la continuità nella prestazione, non ha avuto momenti di difficoltà. Veramente difficile trovare spazi contro l’Inter, per valori assoluti è tra le migliori in Europa. Per quantità di gioco e continuità nelle prestazioni da agosto nessuno ha fatto meglio in Europa. Il momento del Napoli è particolare: ha cambiato tatticamente ed è vicina a Mazzarri. Contro l’Inter giocò discretamente ma fu punita con il risultato di 3-0″.