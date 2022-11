Inter, Thuram nel mirino. Il nuovo ruolo e la sua interpretazione: come cambierebbero i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/11/2022

Inter, Marcus Thuram resta nel mirino della squadra nerazzurra. Negli ultimi giorni, da quando è iniziata la pausa per il Mondiale in Qatar, si è iniziato a parlare con insistenza di un interessamento della società nerazzurra per Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach. Il giocatore, già due estate fa, era stato ad un passo dall’indossare la maglia nerazzurra, ma un infortunio fece saltare il trasferimento a Milano. Adesso, dopo una prima parte di stagione eccezionale da parte del ragazzo, Marotta e Ausilio sono tornati alla carica.

Il contratto in scadenza nel 2023, è un altro elemento che ingolosisce la dirigenza nerazzurra, ma non solo. Su Thuram, infatti, ci sono anche gli interessamenti forti di Juventus, Milan e, soprattutto, del Bayern Monaco. Una concorrenza parecchio folta, che vede l’Inter partire un passo indietro, specie rispetto ai bavaresi. Ma l’acquisto di Thuram cosa cambierebbe nell’assetto tattico dell’Inter?

Inter, Marcus Thuram rimane un obiettivo importante per la squadra nerazzurra: come cambierebbe con lui la squadra

Marcus Thuram, nel corso di queste stagioni, ha avuto un’evoluzione tattica importante e significativa. L’imponente stazza, la capacità di saltare l’uomo e la grande tecnica, fanno di lui un giocatore che può svolgere più ruoli. Infatti, il francese, si è trasformato da un’ottima ala offensiva, ad un centravanti di razza. Ma, attenzione, perchè quando parliamo di Thuram, parliamo di un giocatore che interpreta il ruolo in maniera differente rispetto agli attaccanti attualmente presenti nella rosa nerazzurra.

Se è vero che Lukaku – per quel poco che si è visto -, Lautaro e Dzeko sono giocatori che si occupano, spesso, di giocare spalle alla porta, Thuram non fa di questo fondamentale il suo principale. L’attaccante ama molto muoversi e aprire spazi, ma quasi sempre in un gioco che prevede molta verticalità e profondità. Si tratta del tipico giocatore che ‘tira il collo’ alle difese avversarie grazie alle sue qualità. Un po’ quello che fa Rafa Leao nel Milan. Di sicuro, è importante la dose di gol segnata fino ad ora che lo rende un eccezionale centravanti.

Quando l’Inter era stata vicina ad acquistarlo, l’intenzione era proprio quella di inserire Thuram come centravanti. E la visione era stata corretta. Ma, con l’eventuale suo arrivo, Inzaghi dovrebbe un po’ modificare il suo gioco. Magari con meno possesso palla e più verticalizzazioni in avanti, se il destino di Thuram è quello di giocare da centravanti. Altrimenti, un’altra soluzione che potrebbe essere importante, sarebbe quella di schierarlo nel ruolo di seconda punta. Forse è lì che, nel gioco di Inzaghi, si inserirebbe alla perfezione.