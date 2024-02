Inter, Thuram entusiasta dopo la vittoria: che elogio alla squadra! E sullo scudetto…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/02/2024

Inter, Thuram parla dopo il match. Tre punti fondamentali che permettono alla squadra di Inzaghi di allungare ancora sulla Juventus. Quattro punti la distanza, con lo scontro diretto a favore e una partita in più ancora da giocare. Uno dei protagonisti in campo è stato sicuramente Marcus Thuram, che ha propiziato l’autogol di Gatti e ha parlato della partita, ma non solo, ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole di Thuram: “Era una partita molto importante, siamo molto felici di aver vinto. Il gol non è mio, è della squadra, ci aiuta a prendere i 3 punti e siamo molto felici. Scudetto più vicino? Ci sono ancora tante partite dure, abbiamo preso 3 punti contro un avversario difficile, siamo difficili. Tutte le squadre sono forti, l’Inter è molto forte, proviamo a fare il nostro meglio ogni partita. Gruppo unito? Amiamo giocare assieme, soffrire assieme, ci piace giocare insieme. Papà è sopra, devo andare a cena con lui. Ogni sera mi bacchetta, non cambia niente”.