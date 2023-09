di Redazione, pubblicato il: 08/09/2023

(Inter) Marcus Thuram ci ha preso gusto. Non sarà un bomber da 25 centri a campionato ma i gol li ha sempre fatti. Nell’Inter ha iniziato domenica scorsa contro la Fiorentina, nelle scorse ore è arrivato il primo centro anche in nazionale.

Subentrato a Giroud a metà del primo tempo del match contro l‘Irlanda (problema alla caviglia per l’attaccante rossonero) Thuram è andato in gol ad inizio ripresa per il 2 a 0 dei transaplini con una gran botta sotto la traversa del portiere irlandese.