Inter, tegola Lautaro: l’esito degli esami strumentali. Ecco quanto starà fuori

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/12/2023

Inter, brutte notizie sulle condizioni di Lautaro. La sconfitta ottenuta in casa contro il Bologna in Coppa Italia, non è l’unica brutta notizia di questi giorni. Infatti, come si sa, nel corso del match, il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, è stato costretto al cambio per un affaticamento muscolare. Il giocatore, era uscito visibilmente deluso anche se, da un primissimo responso, le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione.

Di fatto, però, ecco che dagli esami strumentali di oggi è arrivata la tegola per Simone Inzaghi che, oltre all’emergenza difensiva, dovrà occuparsi, adesso, anche di quella offensiva. Secondo la redazione di Sky Sport, infatti, l’attaccante argentino dovrà rimanere fuori per circa 10-15 giorni, saltando sicuramente le partite contro Lecce e Genoa e provando a recuperare per l’ultima sfida del girone d’andata contro il Verona. Dunque, per il Toro, il 2023 calcistico è terminato.

Ecco il comunicato del club nerazzurro: “Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Quindi, Simone Inzaghi, dovrà rinunciare, oltre a Lautaro, anche a de Vrij e Dumfries. Bisognerà vedere se Sanchez riuscirà a recuperare quantomeno per la panchina. La coppia d’attacco contro il pericolosissimo Lecce sarà composta obbligatoriamente da Arnautovic e Thuram.