Inter, Supercoppa, Inzaghi costretto ad un cambio

di Redazione, pubblicato il: 22/01/2024

(Inter) Stasera alle 20 l’Inter tenterà di conquistare la terza Supercoppa consecutiva contro il Napoli. La vittoria scintillante con la Lazio è già alle spalle, gli azzurri di Mazzarri scenderanno in campo per dare una sterzata definitiva alla loro stagione fin qui deludente.

Per quanto riguarda la formazione Inzaghi si vede costretto ad un cambio obbligato. L’affaticamento muscolare di Bastoni non è grave ma con la Fiorentina alle porte è opportuno non rischiare. Al centro della difesa giostrerà dunque De Vrji con Acerbi spostato a sinistra e Pavard a comporre il terzetto difensivo. La rifinitura prevista per stamani dirà se Dumfries sarà schierato al posto di Darmian e se Frattesi sarà chiamato a sostituire Barella (diffidato) fin dall’inizio.