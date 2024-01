di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/01/2024

Inter Supercampione, due nerazzurri stabiliscono un record. E’ una notte di gioia per l’Inter e i suoi tifosi dopo la vittoria all’ultimo respiro ottenuta contro un Napoli che non ha creato grandi pericoli, ma è riuscito fino all’ultimo e con l’uomo in meno a occupare al meglio gli spazi.

Intanto, la vittoria, firmata da Lautaro, porta a un record per due nerazzurri. Il primo è Simone Inzaghi, che con questa vittoria, è l’allenatore più vincente nella competizione con cinque Supercoppa Italiane – due vinte con la Lazio e tre con l’Inter.

L’altro, è proprio Lautaro Martinez, che con il suo gol è riuscito a raggiungere quota 123 gol con la maglia dell’Inter come un grande ex nerazzurro come Christian Vieri.