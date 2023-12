Inter, Skriniar al miele sulla sua avventura in nerazzurro. Ma non manca una stoccata…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/12/2023

Inter, Skriniar parla ancora della squadra nerazzurra. Un giocatore che era amato dalla tifoseria nerazzurra, che ne aveva fatto il capitano ad honorem, ma che con il suo modo di comunicare il suo addio e con le sue stoccate a distanza, ha deluso un popolo intero. Milan Skriniar è tornato a parlare dell’Inter e della sua esperienza in nerazzurro, senza mancare, di lanciare una stoccata allo stesso club che lo ha reso il difensore che è, parlando di “step più grande della mia carriera” per quanto riguarda il passaggio al PSG.

Ecco le parole di Skriniar ai canali ufficiali del club francese: “E’ uno dei club più grandi non solo in Italia, ma nel mondo: sono stato sei anni lì, sono stati magnifici. Abbiamo vinto cinque trofei: quando sono arrivato non si giocava la Champions League da anni, ci siamo qualificati al primo anno. E’ stato bello per me e per il club. Il miglior momento è stato quando abbiamo vinto lo scudetto”.

Poi, la stoccata: “Il PSG? Sono molto orgoglioso di essere qui, è lo step più grande della mia carriera: mi sento molto bene qui, i miei compagni sono perfetti. Anche la gente del club è fantastica, sono molto felice. Prima di firmare parlai con Hakimi e Donnarumma: sapevo qualcosa del club, ma ogni persona che guarda il calcio sa che il PSG è uno dei club più forti al mondo”.