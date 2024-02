Inter, si ferma Calhanoglu: il comunicato sull’infortunio. E ci sono i tempi di recupero e quando tornerà

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/02/2024

Inter, si ferma Calhanoglu. Una tegola che non ci voleva per la squadra nerazzurra e Simone Inzaghi. Come anticipato ieri dallo stesso tecnico nerazzurro, infatti, il centrocampista Hakan Calhanoglu è stato costretto a fermarsi a causa di un risentimento. Un infortunio che, ovviamente, per tempistiche di recupero, non permetterà all’ex Milan di giocare la partita di mercoledì contro l’Atalanta. Proprio sulle condizioni del turco il club nerazzurro ha diramato un comunicato.

Ecco il comunicato del club nerazzurro: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurroleggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il giocatore dovrà stare fermo per una decina di giorni. Il rientro in campo, dunque, dovrebbe essere previsto tra la partita contro il Genoa e quella contro il Bologna.