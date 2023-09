Inter, si cambia in vista della Champions League. Possibile un esordio

di Diego De Cicco, pubblicato il: 18/09/2023

Inter, tra due giorni sarà già Champions League. I vicecampioni d’Europa, dopo la sbornia d’entusiasmo post 5-1 rifilata ai cugini, sono chiamati a serrare le fila per l’esordio nella competizione più prestigiosa.

Ad attendere i nerazzurri ci sarà la Real Sociedad. La squadra spagnola, o meglio dei Paesi Baschi, sarà il primo ostacolo da dover affrontare. Secondo quanto riporta Sky Sport, Inzaghi potrebbe effettuare dei cambi di formazione in vista dell’impegno a San Sebastian.

Inter, contro la Real Sociedad pronto l’esordio di Pavard

Secondo Marco Barzaghi, inizieranno le rotazioni con l’ impiego anche dei nuovi arrivati che nelle prime giornate di campionato non sono scesi in campo. Se infatti Sommer e Thuram sono a tutti gli effetti titolari, ci sono neo acquisti che non sono mai scesi in campo come Pavard e Klaassen. Il francese, più dell’olandese, potrebbe partire dal primo minuto in Champions. Sarà fondamentale per Inzaghi attuare rotazioni in ogni match avendo a disposizione delle riserve che sono tali solo sulla carta. Contro il Milan sono entrati giocatori dal calibro di Frattesi, Arnautovic e Carlos Augusto, non facendo minimamente rimpiangere chi era partito dall’inizio.

Ad attendere l’Inter dopo l’impegno europeo ci sarà l’Empoli ultimo in classifica, che dopo il 7 a 0 subito ieri sera contro la Roma avrà il dente avvelenato. Non si sa ancora se sulla panchina dei toscani ci sarà ancora Zanetti dopo l’avvio shock di questo campionato. Di sicuro anche in quell’occasione Inzaghi sarà chiamato a immettere dentro forze fresche, non solo per far rifiatare dei giocatori, ma anche per non abbassare la tensione di tutti.