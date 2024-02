Inter, si cambia contro la Roma: Inzaghi alle prese con un dubbio. La probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/02/2024

Inter, la probabile formazione contro la Roma. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la bella vittoria ottenuta nella partita contro la Juventus che le ha permesso di allungare in classifica proprio ai danni dei bianconeri, sta preparando la partita di domani contro la Roma. La squadra del neo-allenatore, Daniele De Rossi, con l’ex capitano in panchina, ha ritrovato una nuova linfa e tre vittorie di fila, ma soprattutto un gioco ed un atteggiamento invidiabile e su cui porre massima attenzione.

Servirà la migliore Inter possibile per contrastare Lukaku e compagni, ma soprattutto la scelta dei migliori uomini a disposizione. A tal proposito, Inzaghi, ha ben in mente quale formazione schierare. Il tecnico nerazzurro, infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, potrebbe riproporre quasi lo stesso undici visto contro la Juvnetus.

In porta, dunque, dovrebbe toccare ancora a Sommer. I tre dietro dovrebbero essere Pavard, Acerbi e Bastoni. In mezzo, l’unico dubbio è quello tra Dumfries e Darmian, con l’italiano che questa volta potrebbe davvero sedere in panchina visto che le ultime partite le ha giocate tutte o quasi. A completare il reparto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Le due punte, come oramai di consueto, dovrebbero essere Lautaro Martinez e Thuram.