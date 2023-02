Inter, sfortuna per Inzaghi: un giocatore salta il derby per infortunio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/02/2023

Inter, Joaquin Correa salterà il derby di domani sera per infortunio. Brutte notizie per Simone Inzaghi che, alla vigilia della sfida contro il Milan di Stefano Pioli, perde un pezzo del suo scacchiere. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Tucu Correa salterà la partita a causa di un risentimento ai flessori della coscia destra.

Una perdita che non ci voleva, per la squadra nerazzurra che, dopo parecchi mesi aveva finalmente l’organico al completo a disposizione di Simone Inzaghi. Per Correa l’ennesimo infortunio di una stagione martoriata non solo per i guai fisici, ma anche per le prestazioni non all’altezza. L’argentino dovrà fare molta strada per recuperare terreno nei confronti di Lautaro, Dzeko e Lukaku.