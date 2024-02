Inter, serata speciale per i partner del club

di Redazione, pubblicato il: 09/02/2024

(Inter) Con un comunicato ufficiale sul sito del club l’Inter ha reso nota l’iniziativa svoltasi in un prestigioso locale milanese a favore degli sponsor.

“Una serata speciale, un momento di networking e condivisione in una location prestigiosa. Al Nike Italy HQ di Piazza Gae Aulenti, Milano, si è svolta la quinta edizione di Partners’ get together, l’evento speciale dedicato alla famiglia dei partner nerazzurri. Il CEO Corporate Alessandro Antonello e il CRO Luca Danovaro, insieme alle Legends nerazzurre Andrea Ranocchia e Fabio Galante, hanno accolto gli ospiti in quello che è diventato ormai un appuntamento tradizionale di connessione tra il Club e gli sponsor. Nike ha ospitato questo importante momento nel segno della continuità tra il Club e il marchio. La partnership, che dura da oltre 25 anni, è stata rinnovata a inizio stagione.”