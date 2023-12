di Redazione, pubblicato il: 05/12/2023

(Inter) La vittoria di Napoli offre spunti e considerazioni diverse. Una di queste riguarda Marcus Thuram, autore del terzo gol e di un’altra prestazione di altissimo livello. I suoi numeri, 5 gol e 6 assist, lo pongono è ai vertici delle classifiche europee per produttività offensiva.

Un altro parametro zero che sta facendo la fortuna del club, un altro successo di Piero Ausilio, come evidenziato anche da Beppe Marotta in una intervista di pochi giorni fa.

Nelle ultime ore il DS nerazzurro ha parlato proprio dell’arrivo di Thuram su Sky.

“È evidente che stanno facendo grandi cose insieme, con lui ne abbiamo parlato tanti anni fa, lo ha confermato in una recente intervista ed è la verità. Ne avevamo parlato, poi si è infortunato: però si è ricordato di noi, avevamo una visione di lui come attaccante e i risultati ci stanno dando ragione”.