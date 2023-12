Inter, scudetto? Ci pensa Acerbi a chiarire le cose

di Redazione, pubblicato il: 30/12/2023

(Inter) Francesco Acerbi ha parlato nel post partita di Genova. Il difensore centrale si è dimostrato piuttosto infastidito da qualche domanda. La sue parole hanno ricordato ai giornalisti un concetto che molti dimenticano troppo spesso.

“Sento dire che l’Inter deve vincere il campionato, ma ricordo che la Juve con Vlahovic, Chiesa e Bremer ha speso 200 milioni. Noi facciamo mercato a parametro zero. Quest’estate abbiamo cambiato tanti giocatori e sono andati via giocatori come Handanovic, Brozovic, Dzeko, Lukaku. Forse qualcuno se lo scorda”