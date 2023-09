Live, Inter-Sassuolo 1-0: finisce il primo tempo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/09/2023

49′ – Finisce il primo tempo

48′ – Occasione Sassuolo! Calhanoglu sbaglia il retropassaggio a Sommer e Bajrami stava per approfittarne

45′ – Dumfrieeeeeees! L’olandese servito, punta Viti, lo salta e va sul sinistro e poi calcia battendo Consigli. Intanto due minuti di recupero

40′ – Occasione Inter! Mkhitaryan crossa in mezzo per Lautaro che non arriva per un soffio in scivolata

38′ – Occasione Sassuolo! Berardi serve di tacco Toljan sulla corsa. Il tedesco calcia e Sommer vola e manda in angolo

37′ – Occasione Inter! Scambio veloce tra Mkhitaryan e Dumfries che mette in mezzo, ma Thuram non arriva di un soffio

32′ – Occasione Inter! Scambio Dumfries-Barella. L’olandese poi mette in mezzo per Thuram che di testa manda alto di pochissimo

15′ – Laurientè calcia da fuori area, ma la palla finisce alta

13′ – Occasione Inter! Darmian cambia gioco per Bastoni che mette in mezzo, ma Dimarco non arriva di poco per calciare a rete

2′ – Ci prova Barella dalla distanza, ma la palla finisce fuori

1′ – Inizia la partita a San Siro

Inter-Sassuolo, manca poco all’inizio della gara. Dopo la difficile vittoria ottenuta in casa dell‘Empoli, la squadra nerazzurra ritorna nel suo stadio e la fa contro una compagine che, spesso e volentieri, l’ha messa in seria difficoltà. Si tratta del Sassuolo di Alessio Dionisi, squadra che sembra aver trovato nuovamente la propria quadratura e che proprio lo scorso fine settimana è riuscita a conquistare tre punti contro la Juventus.

Ci vorrò la massima attenzione e la massima concentrazione per gli uomini di Inzaghi se vorranno portare a casa i tre punti ed evitare brutte sorprese in una sfida che si preannuncia complicatissima. Intanto, a pochi istanti dal match, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Enrique; Berardi, Laurientè, Bajrami; Pinamonti.

All. Alessio Dionisi.