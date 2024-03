Inter, Sala torna a parlare dello stadio con una novità. E occhio all’indicazione sul futuro societario

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/03/2024

Inter, Sala parla di stadio e futuro societario. Intervenuto all’interno dell’iniziativa RespiraMi, il sindaco della città di Milano, Beppe Sala, ha parlato della questione stadio che oramai da tempo sta tenendo banco. Il primo cittadino del capoluogo lombardo, ha dato delle indicazioni molto interessanti ed ha anche parlato del futuro societario dell’Inter, dal momento che a maggio scadranno i termini per la restituzione del prestito ad Oaktree.

Ecco le parole del sindaco Sala: “In Steven Zhang io vedo un interesse. Da una telefonata con Zhang ho ricavato alcune cose. La prima è che lui ha intenzione di continuare ad essere presidente dell’Inter e a conservare il controllo della società. Questa credo che sia una buona cosa per tutti. La seconda é che ha interesse a verificare, e questo lo farà con lo studio di fattibilità di WeBuild, se si possono fare i lavori senza bloccare lo stadio, perché se non si può mi hanno già detto che non gli interessa. E hanno ragione”.