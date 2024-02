Inter, rinviate le visite di Taremi: due motivi alla base della scelta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/02/2024

Inter, rinviate le visite mediche di Taremi. La giornata di ieri, è stata accolta molto positivamente dal popolo nerazzurro, sia per quanto riguarda i risultati del campo che quelli fuori dal campo. Infatti, con la sconfitta di ieri sera della Juventus in casa contro l’Udinese, i nerazzurri sono volati a più sette in classifica, avendo ancora la difficilissima partita contro l’Atalanta da giocare.

Ma occhio anche al mercato. Infatti, ieri sera, è stato reso noto come i due parametri zero su cui si vociferava da tempo, ovvero Zielinski e Taremi, vestiranno la maglia dell’Inter. Il primo, secondo tanti addetti ai lavori, avrebbe già svolto le visite mediche e oggi sarebbe dovuto toccare al secondo. Sarebbe, per l’appunto. Ma così non sarà. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Taremi quest’oggi sarebbe rimasto in Portogallo e ci sarebbero due motivi alla base di questa decisione.

Il primo, è la sconfitta di ieri sera del Porto contro l’Arouca e l’immediato allenamento di oggi fissato da Sergio Conceicao. Il secondo, invece, è l’eccessivo clamore che si è creato attorno alla notizia. I nerazzurri non vogliono fare uno sgarbo al Porto e creare problemi al giocatore, pertanto, hanno deciso di fissare le visite mediche un altro giorno in gran segreto. Ma la sostanza non cambia: Taremi sarà un nuovo giocatore dell’Inter.