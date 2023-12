di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/12/2023

Inter-Real Sociedad, un big degli spagnoli salterà il match di San Siro. Dopo la grandissima vittoria ottenuta contro l’Udinese per 4-0 e che ha consentito il controsorpasso in vetta alla classifica ai danni della Juventus, la squadra nerazzurra si ritrova ad Appiano Gentile per preparare al meglio la partita di Champions League contro gli spagnoli della Real Sociedad.

Nella partita d’andata, gli spagnoli, hanno messo in seria difficoltà i nerazzurri con un pressing alto e asfissiante e un grande gioco aggressivo. Per questo, servirà non commettere gli errori della partita scorsa e bisognerà avere cura di ogni dettaglio di gioco e di ogni situazione in campo.

Intanto, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, uno dei giocatori principali della Real Sociedad salterà il match a causa di un infortunio. Infatti, nella vittoria di ieri pomeriggio ai danni del Villareal, Brais Mendez ha riportato una frattura afisaria dell’ulna a causa di un trauma all’avambraccio destro. Il giocatore verrà operato a Barcellona e, pertanto, non potrà scendere in campo martedì sera.

Quest’anno, Mendes, è stato autore di ben 5 gol e 4 assist. Tre dei gol segnati, li ha fatti in Champions League di cui uno proprio nella partita d’andata contro la squadra nerazzurra.