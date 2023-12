Inter-Real Sociedad, tanti cambiamenti per Inzaghi: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/12/2023

Inter-Real Sociedad, ci sono le formazioni ufficiali. Una partita importantissima. Una partita che potrebbe portare i nerazzurri al primo posto nel girone. Una partita da vincere. Quella di stasera non è una gara da prendere per niente sottogamba. L’avversario è parecchio tosto e ha lanciato messaggi importanti sia in campionato, battendo il Villareal per 3-0, sia nella partita d’andata, dove ha messo sotto la squadra nerazzurra.

Servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco. Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.

All. Simone Inzaghi.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traorè, Zubaldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi, Zakharyan; Kubo, Sadiq, Oyarzabal.

All. Imanol Alguacil.