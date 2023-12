Inter-Real Sociedad, la probabile: Inzaghi sorprende in tutti e tre i reparti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/12/2023

Inter-Real Sociedad, la probabile formazione. La partita di domani è di fondamentale importanza per la squadra nerazzurra perchè una eventuale vittoria consentirebbe il primato nel girone che vorrebbe dire, oltre al guadagno di una cospicua cifra, anche un possibile sorteggio migliore rispetto all’approdo agli ottavi con il secondo posto. Per questo servirà la massima cura ad ogni dettaglio e la scelta degli uomini migliori.

Bisognerà fare molta attenzione, perchè la Real Sociedad ha mandato segnali importanti nel week-end vincendo 3-0 contro il Villareal e già nella partita d’andata aveva dimostrato una dimensione di squadra superiore alla quarta fascia. Non bisognerà commettere gli errori commessi all’andata e che hanno rischiato di provocare una sconfitta che sarebbe stata pesante alla luce del cammino del girone.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Inzaghi sembra voler effettuare qualche cambiamento in ogni reparto. In porta dovrebbe scendere in campo ancora Sommer. Il terzetto arretrato dovrebbe essere composto da Darmian, Acerbi e Carlos Augusto invece di Bastoni. I cinque in mezzo dovrebbero essere Frattesi – al posto di Barella -, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco con Cuadrado provato sulla corsia destra. In avanti, non dovrebbe esserci come si pensava Lautaro Martinez, e al suo posto dovrebbe giocare Alexis Sanchez con al suo fianco Marcus Thuram nel ruolo di prima punta.