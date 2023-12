Inter Real Sociedad, Inzaghi si affida al ragazzo dell’Europa

di Redazione, pubblicato il: 11/12/2023

(Inter) Nel secondo tempo del match con l’Udinese molti si aspettavano di vedere in campo Frattesi al posto di uno di Barella o Mkhitaryan. Non è stato così, Inzaghi ha mandato in campo Sensi lasciando l’ex Sassuolo in panca per tutta la serata. Nessuna sorpresa, le telecamere hanno ripreso il colloquio in tempo reale tra il mister ed il ragazzo sorridente.

Le indiscrezioni più concrete parlano della scelta del tecnico nerazzurro di dare minuti a Sensi in una partita dal risultato ormai consolidato mentre Frattesi dovrebbe essere titolare domani sera con la Real Sociedad. Lo ha confermato Inzaghi nel post partita, d’altronde il mister ha sempre dimostrato di puntare su di lui soprattutto in Champions League dove risulta il centrocampista più impiegato, 305 minuti i minuti giocati da Frattesi in Europa a fronte dei 270 circa dell’armeno e del compagno di nazionale.