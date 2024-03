Inter, quando lo scudetto? Biasin ha le idee chiare

di Redazione, pubblicato il: 28/03/2024

(Inter) Ormai non si parla di più di come vincere lo scudetto ma di quando. I 14 punti di vantaggio sul Milan autorizzano le ipotesi più disparate, il sogno di tutti i tifosi sarebbe quello di portarlo a casa nel prossimo derby.

A questo riguardo Fabrizio Biasin ha parlato poco fa su Radio Sportiva.

“Al tifoso dell’Inter credo interessi vincere lo scudetto il prima possibile. Tra vincerlo prima o vincerlo nel derby, secondo me il tifoso preferisce vincerlo prima. Dopodiché dovesse capitare una cosa del genere sarebbe più bello perché sarebbe sicuramente un qualcosa in più. Ma in questo momento non è la cosa più importante”.