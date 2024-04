Inter, pronta offerta a sorpresa per un big del Napoli? Marotta si è già mosso con gli agenti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/04/2024

Le vie del calciomercato sono infinite e questo, le sessioni passate, ce lo hanno insegnato. Colpi a sorpresa e inaspettati sono sempre stati dietro l’angolo. Potrebbe essere così anche per l’Inter di questa estate, che si avvia a rinforzare una rosa già forte, ma che, sicuramente, può essere ulteriormente migliorata soprattutto in certi reparti ed in certi ruoli che il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, considera chiave.

Tra questi, quello di esterno di fascia. Se a sinistra, la situazione dovrebbe essere stabile, dal momento che il reparto è coperto da Dimarco e Carlos Augusto – e, all’occorrenza, anche da Buchanan -, a destra le cose potrebbero cambiare, soprattutto perchè è ancora in bilico il rinnovo di contratto dell’esterno olandese, Denzel Dumfries. Il giocatore ha aperto alla possibilità di rimanere in nerazzurro, ma di fatto, non sono stati fatti passi avanti per un eventuale prolungamento.

Se le cose rimarranno così, ecco che una cessione del giocatore non sarebbe impensabile questa estate. Ma la clamorosa novità arriva da Napoli, dove i giornalisti di Radio Kiss Kiss hanno rilanciato una notizia che sicuramente stuzzica la fantasia del tifoso nerazzurro. Per l’emittente, infatti, l’Inter sarebbe sulle tracce di Di Lorenzo. L’esterno partenopeo potrebbe lasciare Napoli e, a quanto pare, Marotta avrebbe già contattato l’entourage per capire la fattibilità dell’affare. Insomma, Zielinski potrebbe non essere l’unico giocatore a prendere la via che porta da Napoli a Milano.