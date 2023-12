Inter primo traguardo ok, Biasin velenoso con Juve e Milan

di Redazione, pubblicato il: 11/12/2023

(Inter) Si può gioire in modi diversi per l’ennesimo controsorpasso dell’Inter alla Juventus. Fabrizio Biasin sceglie la strada dell’ironia e sui suoi profili social pubblica un social velenoso per i tifosi milanisti e juventini

“Laddove lo stolto pensa già al tricolor, il saggio guarda al primo piccolo traguardo raggiunto: con 38 punti messi in cascina l’Inter ha conquistato la salvezza e per almeno un altro anno potrà cantare ‘ed in serie B non son mai stato’. Non è uno scudetto, ma vale moltissimo”.