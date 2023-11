Inter, previsioni superate, Inzaghi ha creato un top mondiale

di Redazione, pubblicato il: 25/11/2023

(Inter) Quando arrivò all’Inter era chiara la sensazione di aver acquistato un buon giocatore, oltretutto a parametro zero. Il percorso di crescita che Hakan Calhanoglu ha realizzato in questi anni ha però sorpreso tutti, addetti ai lavori e tifosi. Merito enorme di Inzaghi quello di avergli affidato le chiavi della regia ruolo nel quale Calhanoglu e’ esploso.

Ne ha parlato nelle ultime ore Andrea Paventi su Sky Sport.

“Ha dimostrato in queste stagioni di essere un giocatore insostituibile e indispensabile. È diventato un giocatore ancora più presente nel cambio di ruolo, quando è stato scelto per sostituire Marcelo Brozovic. In questa sua nuova posizione si è completato, migliorando nella posizione e diventando più continuo. Calhanoglu è diventato un centrocampista a livello mondiale top”.