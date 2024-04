Inter, polemiche pretestuose sul gol di Dimarco

di Redazione, pubblicato il: 02/04/2024

L’Inter regola l’Empoli con il classico 2-0 e prosegue la corsa verso la seconda stella. Partita senza episodi particolari, solo sul gol di Dimarco qualcuno ha visto un fuorigioco iniziale di Thuram chiedendosi perchè il VAR non sia intervenuto. Il motivo lo ha spiegato Graziano Cesari ai microfoni di Pressing.

“Il gol di Dimarco comincia col passaggio di Pavard lungo. .In quel momento l’assistente è posizionato meglio di tutte le telecamere nello stadio e ha tutto visibile davanti a lui. Vede tutto perfettamente … L’assistente fa continuare l’azione. Se avesse avuto il sentore del fuorigioco avrebbe fermato in quel momento il gioco. L’azione continua e Bereszynski gioca il pallone, non ha nessun giocatore dell’Inter che va a contrastarlo. Anzi, è accerchiato dai compagni dell’Empoli. In quel momento Bereszynski può fare quello che vuole, può prendere il pallone, può rinviarlo, può passarlo a un compagno. Lui decide di ridare il pallone a Barella e da lì arriva il gol di Dimarco. Quando il giocatore dell’Empoli gioca il pallone non c’è stato un intercetto”.